Alto Tietê registra sétima morte por dengue; são mais de 10,7 mil casos

O Alto Tietê registrou a sétima morte por dengue. O novo óbito foi confirmado nesta quinta-feira (18), em Itaquaquecetuba. É a primeira morte contabilizada pelo município. A informação é do Painel de Monitoramento da Dengue, do governo de São Paulo.

No total, a região registrou mais de 10,7 mil casos. Itaquá totaliza 1.333 casos. Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos, além de Itaquá, são as cidades que mais registraram casos de dengue na região.

Em Suzano, foram três mortes confirmadas: homem de 68 anos, com histórico de diabetes e hipertensão arterial sistêmica; homem de 58 anos, sem comorbidades; homem de 74 anos, que tinha diabetes, hipertensão arterial e crises convulsivas, de acordo com informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. São 2.726 casos positivos, segundo a pasta.

Mogi das Cruzes registrou duas mortes e 2.836 casos da doença. Por fim, Ferraz contabiliza uma morte pela doença e outras 1.202 ocorrências. As demais cidades não registraram óbitos por dengue. Em Santa Isabel, foram 828 casos contabilizados, seguida por: Poá (536), Biritiba Mirim (516), Guararema (353), Arujá (418) e Salesópolis (18), de acordo com as informações da plataforma.