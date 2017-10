Alto Tietê têm 326 vagas de emprego abertas; itaquá mantém como a que mais contrata

Cinco cidades do Alto Tietê têm 326 vagas de emprego abertas. Deste total, o município com o maior número de oportunidades é Itaquaquecetuba, totalizando 284. Em seguida vem Santa Isabel, com 36 e Suzano, tendo três vagas disponíveis. Os novos postos de trabalho abertos estão espalhados em 20 áreas profissionais. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Do total de vagas abertas em Itaquá, o interessado pode concorrer a 210 para costureiro em confecção. Além disso, há oportunidades para repositor de mercadorias, totalizando 44; açougueiro, com 15; e auxiliar de manutenção predial, tendo cinco vagas em aberto.

Em Santa Isabel, a maioria das oportunidades aparece para inspetor de qualidade e atendente de lojas e mercados, totalizando 20 e 13 vagas abertas, respectivamente. A cidade tem ainda possibilidade em retornar ao mercado de trabalho por meio de serviços gerais, agente funerário e desossador.

O terceiro município que aparece com mais vagas é Suzano. São apenas três vagas de emprego nas seguintes profissões: instalador de sistemas eletrônicos, vendedor de comércio varejista e churrasqueiro. Em seguida vem Ferraz de Vasconcelos, com duas oportunidades, sendo elas para gerente de restaurante e carpinteiro.

Das cinco cidades, Arujá é a única que tem apenas uma vaga aberta para terapeuta ocupacional.

Quem se interessar pelas vagas precisará se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.