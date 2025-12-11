Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê tem alunos premiados na Olimpíada Interpreta SP

Nova competição do conhecimento em língua portuguesa foi destinada a alunos do 6º anos do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio

11 dezembro 2025 - 15h26Por Da região
Olisp reconhece com medalhas 5% dos estudantes com as melhores notasOlisp reconhece com medalhas 5% dos estudantes com as melhores notas - (Foto: Divulgação/Educação de SP)

Alunos de Arujá, Santa Isabel e Guararema foram premiados na primeira edição da Olimpíada Interpreta SP (Olisp). As Unidades Regionais de Ensino (UER) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) preparam eventos para entrega de medalhas de ouro, prata e bronze.

A nova competição, implantada em 2025 pela Seduc-SP, testa a competência leitora e habilidades em interpretação de texto de estudantes do 6º ano do Fundamental à 3ª série do Médio.

A Olisp é dividida em três níveis: a primeira para alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; a segunda para alunos dos 8º e 9º anos do Fundamental; e terceiro reservado aos estudantes das três séries do Ensino Médio.

Assim como na Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp), a Olisp reconhece com medalhas 5% dos estudantes com as melhores notas de todos os municípios paulistas matriculados em escolas de tempo parcial e integral.

A série de premiações regionais começaram no dia 29 de novembro, com a premiação de estudantes das cidades de Arujá, Itaberá, Guararema, Jacareí e Santa Isabel. Ao todo, são 117,4 mil medalhistas.

“A Olisp trouxe desafios que fazem parte do dia a dia dos alunos, como a leitura, a discussão com colegas e professores, a interpretação dos textos escolares e do cotidiano”, destaca o coordenador de Olimpíadas da Seduc-SP, Roberto Serra Campos Júnior.

