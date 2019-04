Alto Tietê tem aumento de 3,6% de ICMS nos primeiros três meses

Em comparação com os meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado, os três primeiros meses de 2019 registraram um aumento de 3,6% no repasse do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) à região. Com isso, o montante das dez cidades do Alto Tietê saltou de R$ 164,4 milhões em 2018 para R$ 170,3 milhões em 2019.

Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba são os municípios que recebem os maiores valores de repasse; juntos somam R$ 117,4 milhões em 2019. As demais cidades receberam até março, R$ 15,5 milhões (Arujá); R$ 10,5 milhões (Ferraz de Vasconcelos); R$ 9,7 milhões (Poá); R$ 7,2 milhões (Guararema); R$ 5,7 milhões (Santa Isabel); R$ 2,2 milhões (Biritiba-Mirim) e R$ 1,7 milhões (Salesópolis).

Até o final dos repasses de março, o mês de janeiro foi o que mais acumulou arrecadação. De forma unânime, as cidades somaram R$ 62,6 milhões.

Em 2018, as cidades receberam o valor total de R$ 672,1 milhões no repasse do ICMS. Vale destacar que o montante é repassado mensalmente pela Secretaria da Fazenda de acordo com 25% na arrecadação do imposto gerados pelas cidades. A distribuição dos valores é com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM), que é definido para cada cidade.

Todas as informações foram levantadas pelo DS no site da Secretaria da Fazenda.

ICMS

O ICMS é um tributo que ocorre sobre a movimentação de mercadorias em geral, que inclui produtos dos mais variados segmentos como eletrodomésticos, alimentos, cosméticos, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.