Alunos com deficiência do Alto Tietê participam dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo

Inicia nesta quarta-feira (20) os Jogos Escolares do Estado de São Paulo no Centro de Treinamento (CT) Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5. Entre os dias 20 e 22 de setembro, nove alunos com deficiência do Alto Tietê, dos municípios de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano estarão entre os cerca de 350 atletas de todo o Estado de São Paulo para participar das competições que selecionarão os 159 atletas que vão compor a delegação paulista nas Paralimpíadas Escolares 2017, que acontecem entre os dias 20 e 25 de novembro também no CT. Os competidores são das modalidades atletismo, natação, bocha, futebol de cino, futebol de sete, goalbol, judô, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, vôlei sentado e basquetebol em cadeira de rodas.

Além de descobrir novos talentos para o esporte, o objetivo dos Jogos Escolares é promover, por meio da prática desportiva, a integração e o intercâmbio dos alunos para ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis. Os participantes são jovens com deficiência física, visual ou intelectual, com faixa etária entre 12 e 17 anos, matriculados em escolas do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares. Para mais informações, acesse http://www.jeesp2017.com.br/.

Trata-se de uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo destinada aos alunos matriculados em escolas públicas e privadas de todo o Estado organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e as secretarias da Educação, de Esporte, Lazer e Juventude, Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia. As competições esportivas voltadas aos estudantes são realizadas anualmente em quatro etapas: rede pública estadual e escolas técnicas estaduais, rede pública municipal, rede particular e escolas técnicas federais, seletivas regionais e estadual.

As Paralimpíadas Escolares buscam revelar novos valores e possíveis atletas para representar o Brasil nas Paralimpíadas de 2020 em Tóquio. Para a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, os Jogos Escolares do Estado de São Paulo vão deixar um legado importante e difundir o conhecimento necessário para a prática paradesportiva no ambiente escolar.

Localizado no Parque Fontes do Ipiranga (Km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes), o CT Paraolímpico Brasileiro é uma parceria do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o governo federal, por meio do Ministério do Esporte. O objetivo do empreendimento que abriga 15 modalidades paralímpicas é fomentar o paradesporto brasileiro criando condições para que seus atletas se destaquem nas competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais, dando ênfase às técnicas avançadas e novas tecnologias.