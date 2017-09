Alunos do Ensino Médio da rede estadual do Alto Tietê têm desconto de 75% na Unesp

Estudantes do Alto Tietê matriculados no terceiro ano do Ensino Médio da rede estadual têm direito a desconto de 75% na inscrição do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista). Neste ano, o valor integral da taxa é de R$170,00. Com o benefício, o preço cai para R$42,50. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site da Vunesp, instituição responsável pela seleção. O prazo é até 9 de outubro.

No Vestibular 2018 da Unesp são oferecidas 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, sendo 50% (3.698 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. No último exame, de acordo com a Universidade, 52,6% dos ingressantes são ex-alunos de escolas públicas.

A primeira fase do exame com 90 questões objetivas de conhecimentos gerais está marcada para 15 de novembro e será aplicado em 31 municípios paulistas, além de Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). No ano passado, o curso mais concorrido foi o de Medicina (campus Botucatu) com 23.954 inscrições para 90 vagas (266,2). Direito, Psicologia e Arquitetura e Urbanismo vieram logo atrás.

Vem Pra USP!

Além do desconto garantido no vestibular da Unesp, os alunos do Ensino Médio da rede também podem garantir isenção total da taxa da Fuvest (processo seletivo da Universidade de São Paulo). Para isso, é necessário atingir uma boa colocação na Competição USP de Conhecimentos - CUCo. Os interessados devem se inscrever no site do programa Vem pra USP! até hoje (18). A primeira fase é online e estará disponível entre 25 a 29 de setembro.