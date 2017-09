Alunos do Alto Tietê participam da 2ª fase da Olimpíada de Matemática neste sábado

Os alunos da rede estadual do Alto Tietê disputam nesse sábado (16) a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). As provas serão aplicadas em todo Brasil. Mais de 940 mil estudantes foram classificados para etapa, número recorde da competição organizada há 13 edições pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Neste ano, pela primeira vez, escolas particulares também puderam participar do desafio.

Os candidatos podem imprimir os cartões de confirmação no site da OBMEP e verificar os locais de prova. A organização recomenda que os alunos cheguem aos centros de aplicação com 30 minutos de antecedência com documento original de identificação (carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira escolar), lápis e borracha.

A Olimpíada é dividida em três níveis, de acordo com a escolaridade (nível 1 – 6º ao 7º ano; nível 2 – 8º ao 9º ano; e nível 3 - 1ª à 3ª série). Estão em disputa 500 medalhas de ouro, 1.500 de prata, 4.500 de bronze, além de 46.200 menções honrosas. Os vencedores serão anunciados em 22 de novembro. Em 2016, a rede estadual paulista fechou a Olimpíada com 692 prêmios.

Vaga na Olimpíada Brasileira de Matemática

Além das medalhas, 900 alunos (300 de cada nível) com maior pontuação serão convidados para Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). As provas da estão marcadas para 18 e 19 de novembro. Os vencedores participam da Semana Olímpica e podem ser selecionados para representar o Brasil em competições internacionais.