Alunos finalizam curso de Bolos e Tortas em Ferraz

A última aula do curso foi finalizada na manhã de terça-feira (31), com uma receita de bolo de nozes recheado com baba de moça, cobertura de merengue, fios de ovos e cereja. Tudo feito com capricho pelas alunas do curso de Bolos e Tortas oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sebrae e Senac. O curso é gratuito e foi oferecido nas dependências do Centro de Integração Social (CIS), numa parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

A professora do Senac, Vanessa Said, explicou que foram 36 horas de aulas em que foram abordados diversos aspectos da culinária, como a manipulação dos ingredientes, substituição de produtos, diversificação, como colocar preço, confeitaria e procedimentos de higiene e manipulação de alimentos. "Esse é um curso muito completo que pode já resultar na geração de renda", destacou.

Os estudantes se emocionaram na última aula com a finalização de um bolo, puderam trocar algumas experiências e se disseram otimistas em colocar em prática o conteúdo aprendido.

O coordenador da Secretaria de Desenvolvimento, Thiago Severo, prestigiou o encerramento e colocou a pasta à disposição para a formalização dos empreendedores e todo o suporte para emissão de nota fiscal e regularização. Quem também participou foi a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Silvana Santos.