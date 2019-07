Aneel propõe redução na conta de energia de 950 mil no Alto Tietê

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs a EDP São Paulo reduzir a tarifa de energia no Alto Tietê. A redução média seria de cerca de 2,1% do valor cobrado atualmente. Caso seja aprovada, a medida pode beneficiar 950 mil consumidores de oito cidades da região. As informações foram apresentadas nesta terça-feira, 23, durante audiência pública.

De acordo com o cálculo feito pela Aneel, a maior redução pode ser para residência de 3,14% (baixa tensão). Os empreendimentos, que são abastecidos pela alta tensão, poderão ter uma economia de 0,25%.

O pedido de redução da tarifa se baseia na antecipação do pagamento dos empréstimos realizados pelas empresas de distribuição de energia, nos anos de 2013 e 2014, durante o período de estiagem, das usinas termoelétricas.

A Aneel deve publicar a nova tarifa dia 17 de outubro. Com isso, a previsão é a de que os novos valores passem a vigorar a partir do dia 23 de outubro.

De acordo com o diretor de regulação da EDP São Paulo, Donato da Silva Filho, a expectativa é de que as contas referentes ao mês de outubro, que irão vencer em novembro, estejam com a novo valor, a partir da redução ou não. "O consumidor deve sentir o impacto do reajuste na conta do mês de novembro (que vencerá em dezembro)", disse.

Ainda segundo Donato, das 55 distribuidoras de energia no Brasil, a tarifa da EDP São Paulo será a 16ª mais barata do país, caso a proposta preliminar seja aprovada. “O grande objetivo é fazer com que a população seja capaz de pagar as contas de luz”, afirmou.

A população das cidades de Arujá e Santa Isabel não entram na lista dos beneficiados, pois são atendidos pela distribuidora de energia Elektro.

Melhorias

Em nota, a EDP São Paulo destacou os recursos investidos para a construção e recapacitação de linhas de distribuição de alta, média e baixa tensão na região.

Segundo a distribuidora, ao todo, mais de R$ 1 bilhão foram usados na expansão e manutenção dos sistemas elétricos, novas tecnologias para atendimento ao cliente, combate às perdas e infraestrutura.

Foram realizadas ações na linha de Mogi-Suzano, que atende diretamente os demais municípios do Alto Tietê, para aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir riscos de eventuais interrupções de energia.