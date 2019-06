Apae de Mogi está em busca de voluntários

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes está em busca de pessoas que estejam interessadas em compor o quadro de voluntários da organização. São três as áreas de atuação: auxiliar de sala de aula, digitação de Nota Fiscal Paulista e para o bazar permanente. Os interessados devem se cadastrar na sede da instituição, localizada na Rua Carmem de Moura Santos, 134, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (11) 4728-4999.

Atualmente, a APAE de Mogi possui 114 voluntários, que atuam nos mais diversos setores, mas a proposta é aumentar esse número em mais 50 pessoas. Segundo o setor de Assistência Social da APAE de Mogi, o voluntário precisa ser maior de idade, a partir de 18 anos. O tempo mínimo de permanência é de duas horas, mas todas essas questões serão ajustadas entre o voluntário e a organização, deixando claro que o voluntário é quem decide qual será o seu tempo hábil de dedicação para o trabalho.

Para se cadastrar e preencher a ficha, o voluntário deve estar munido com os seguintes documentos: RG, CPF e título de eleitor. Após esse cadastro, o interessado irá passar por uma entrevista, que avalia a aptidão dele para prestar o serviço voluntário para a área escolhida. A nossa expectativa é preencher esse quadro o quanto antes, haja vista que há muitas pessoas interessadas em ajudar, mas que não sabe ao certo por onde começar.

Referência dentre as APAES do Brasil, no início, a APAE de Mogi das Cruzes oferecia oficinas pedagógicas para dar mais qualidade de vida aos seus usuários. A partir de 1982, ela passou a ser escola e hoje atua nas áreas da educação, saúde e assistência social, atendendo mais de 600 pessoas com deficiência (intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista – associado à deficiência intelectual), que se beneficiam da qualidade estrutural e profissional oferecidas pela unidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-4999.