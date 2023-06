APCD-RMC mobiliza cirurgiões-dentistas em campanha do agasalho

Na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, ocorre oficialmente a chegada do inverno. Em razão disso, a APCD-RMC (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas – Regional Mogi das Cruzes) vai intensificar as ações em torno da campanha do agasalho. Neste ano, a instituição passou a integrar oficialmente a rede de pontos de arrecadação da campanha “Inverno Solidário: Gestos que aquecem”, do Fundo Social de Mogi das Cruzes.

“O inverno é a estação mais fria do ano e exige muita solidariedade e apoio à população vulnerável. Estamos convidando a todos os cirurgiões-dentistas que se unam em uma corrente do bem para arrecadação de roupas e cobertores novos ou em bom estado de conservação”, destaca o tesoureiro da APCD-RMC, André Carmo.

A intenção da APCD-RMC é mobilizar os consultórios e clínicas odontológicas, com a participação de funcionários e pacientes, para que façam o recolhimento das doações. Posteriormente, os cirurgiões-dentistas poderão concentrar a entrega do material arrecadado na sede da APCD, localizada no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

A campanha será realizada até o mês de agosto e todas as doações serão recolhidas pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes.

Mobilização

Para intensificar as doações, a APCD-RMC inicia, na próxima semana, uma série de ações para intensificar as mobilizações em torno da campanha. A entidade vai enviar mensagens aos associados lembrando-os sobre a campanha e a importância das doações. Também serão feitos pedidos aos alunos dos cursos de especialização e atualização para que participem.

Além disso, a APCD-RMC elaborou cartazes que podem ser impressos e afixados nos consultórios odontológicos, informando ao público sobre o recolhimento das arrecadações. O material no formato de PDF pode ser solicitado gratuitamente pelos cirurgiões-dentistas por meio do whatsapp (11) 94135 7160.

“O inverno é um momento que nos convida a refletir sobre a responsabilidade social de cada um. Pequenos gestos podem ter grande significado para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A APCD Regional de Mogi das Cruzes acredita que uma Odontologia solidária pode ajudar a fazer a diferença na comunidade em que vivemos”, destaca André Carmo.