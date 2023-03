Após 15 dias, Mogi-Bertioga é totalmente liberada nesta terça-feira

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) será liberada de forma total nesta terça-feira (7), às 18 horas, para o tráfego de veículos. As obras na pista duraram 15 dias.

A liberação será no km 82 afetado pelas fortes chuvas no dia 19 de fevereiro. A via foi atingida por um deslizamento que provocou rompimento de tubulação e erosão.

A previsão inicial para desbloqueio parcial era de dois meses, mas segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, diversas frentes de trabalho na região permitiram a antecipação.

De acordo com a pasta, as obras totais do projeto, que englobam, entre outros pontos, novo sistema de drenagem e construção do muro de arrimo, devem ser totalmente concluídas em até 180 dias, com investimentos de R$9,4 milhões.