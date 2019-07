App de envelhecimento vira febre e prefeitos contam o que esperam daqui a 20 anos

Uma febre nas redes sociais nos últimos dias atingiu famosos e anônimos. Eles estão compartilhando fotos suas modificadas digitalmente para parecerem idosos. O aplicativo FaceApp tem como função envelhecer as pessoas e mudar outras características. Ele voltou aos holofotes depois de uma atualização para envelhecer as pessoas, virando febre no Instagram.

A maioria dos prefeitos das cidades da região não concordou em alterar suas imagens como mais idosos, mas falaram sobre o que esperam para o seus futuros daqui a 20 anos.

O prefeito de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB), disse que pretende ter saúde para poder atuar em sua profissão. Nakashima, daqui duas décadas, conforme disse, terá 80 anos, e por ter formação em medicina, quer encerrar a carreira como médico.

O prefeito de Itaquá ainda comentou que não pretende estar mais na política, e quer aproveitar mais o tempo com a família.

"Meus filhos já tem formação em áreas específicas, sendo assim, e não possuem interesse para atuar nessa área.

Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), disse que apesar de ser muito tempo no futuro, espera ter saúde e preservar as amizades, e que respeitará aquilo que seus filhos decidirem.

"Daqui a 20 anos quero ter saúde preservar as amizades e ter minha família por perto. Sobre meus filhos, irei apoia-los em tudo aquilo que decidirem seguir", disse Marcus Melo.

Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), informou que para os próximos anos ainda quer estar atuando na política. Disse também, sobre sua família, que dará suporte para eles, principalmente sua esposa.

"A minha expectativa é que em 20 anos ainda esteja contribuindo com o desenvolvimento da cidade de Suzano e do Estado de São Paulo. Neste período, quero continuar oferecendo total suporte à sua família, ao lado de sua esposa Larissa

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), diz que quer ter saúde e é "difícil planejar algo para muito no futuro, mas que conta com a graça de Deus para que coisas boas aconteçam".

“Quero estar com muita saúde e principalmente com a minha família e ajudando as pessoas que mais precisam. Pensar no futuro não é algo fácil, fazemos muitos planos e sempre esperamos por dias felizes, no entanto minha trajetória está nas mãos de Deus, porque nada é por merecimento, tudo é pela graça de Deus”.