Apreensões de armas e munições caem 9,21% na região

Apesar de um cenário quase semelhante ao de anos anteriores, o número de apreensões de armas e munições caiu 9,21% em Suzano. Em 2018, foram 69 armamentos recolhidos durante ocorrências policiais.

As informações estão disponíveis no portal da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Nos dois últimos anos, em 2016 e 2017, as forças de segurança da cidade registraram a apreensão de 85 e 76 armas, respectivamente. A maioria das apreensões aconteceu na Delegacia Central. Ao todo, 57 armas e munições foram encontradas em algum tipo de ocorrência, seja porte ilegal de arma de fogo ou roubo.

É bom lembrar que, aos finais de semana, os demais distritos policiais fecham e, portanto, os crimes ocorridos em todas as regiões da cidade são registrados nesta unidade.

No lado Norte e Sul de Suzano, são nove apreensões, com cinco no 1° Distrito policial (Palmeiras) e quatro no 2° distrito (Boa Vista). Em seguida, vem a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), totalizando três ocorrências com o encontro de revólveres ou pistolas.