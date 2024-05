'Aprova Itaquá' realiza aula inaugural do curso preparatório para o Enem 2024

A Prefeitura de Itaquaquecetuba promoveu, no sábado (27), a aula inaugural do curso preparatório gratuito para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O evento marcou a nova fase de 190 estudantes que estão buscando uma vaga no ensino superior. Na ocasião, foi entregue o material didático e uma ecobag.



A aula inaugural foi realizada no Cinépolis do Itaquá Park Shopping e ministrada pelo prefeito Eduardo Boigues, que é graduado em direito, mestre em direito público e ex-professor universitário de direito. Ele falou sobre os temas que serão abordados durante o curso, seguido de uma roda de conversa com apresentação dos professores.



“Não é fácil chegar onde sonhamos. É preciso ter disposição e vontade de conquistar o mundo. A educação é a única forma de transformar a nossa vida para dar um futuro melhor para nossa família. Estamos muito felizes em ofertar esse preparatório, que é um incentivo aos estudantes da nossa cidade", disse o prefeito Eduardo Boigues.



A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Prates, falou sobre a importância da iniciativa. "Precisei sair de casa muito cedo para estudar porque no interior não tinha essa oportunidade. Hoje temos uma equipe de qualidade e um lugar lindo preparado para os estudantes. Queremos muito que aproveitem essa chance", afirmou.



O Aprova Itaquá vai ofertar aulas de biologia, química, física, matemática, português, redação, filosofia, sociologia, história e geografia. Nesta segunda-feira (29), ocorreu a segunda aula e o término do curso está previsto para 23 de novembro. As aulas ocorrem no espaço ProJovem Itaquá, localizado na avenida Emancipação, 37 – Centro, com encontros de manhã (8h às 12h30), à noite (18h às 22h) e aos sábados (8h às 17h30).



"É uma realização iniciar essa primeira aula. Estamos comprometidos em dar melhores condições para que tenham o melhor desempenho e por isso pensamos em todos os detalhes: a melhor estrutura, material de qualidade e professores excelentes. Garantimos também uma equipe de atendimento maravilhosa e alimentação todos os dias aos estudantes. Nosso desejo é que não desistam porque fazem parte do futuro da cidade", destacou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.



O projeto Aprova Itaquá é uma parceria da prefeitura com o Instituto Recrie. "Felizmente o instituto está sempre participando dos projetos de Itaquá porque a gestão tem a preocupação de proporcionar atendimento de qualidade para todos. O local foi muito bem planejado para receber os estudantes e o material é de excelente qualidade", finalizou o presidente do instituto, Douglas Rodrigues.