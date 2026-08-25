Arujá articula parceria para mutirão com mais de 2 mil vagas de emprego

A Prefeitura de Arujá realizou, nesta segunda-feira (24), uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para iniciar a organização de um mutirão de emprego, em parceria com uma grande empresa, com previsão de mais de 2 mil vagas. A ação também envolve a Secretaria Municipal de Habitação e deve ocorrer no próximo mês, com oportunidades para moradores de Arujá e de cidades da região.

O encontro contou com a presença do secretário de Habitação de Arujá, Vinicius Pateta, e teve como objetivo estreitar a relação entre a Prefeitura e a empresa e definir os primeiros detalhes da parceria. A iniciativa é mais uma ação do município para aproximar empresas de trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado.

As vagas devem contemplar diferentes funções e contar com benefícios como plano de saúde e vale-alimentação. A expectativa é que a ação amplie o acesso dos moradores de Arujá e de municípios vizinhos às oportunidades oferecidas pela empresa.

“Estamos definindo os últimos detalhes e os procedimentos para participação no mutirão. As informações serão divulgadas pelos canais oficiais do município o quanto antes”, disse a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Flávia Sanches.