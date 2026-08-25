Poá aplica mais de 1,2 mil doses durante Dia D de Multivacinação

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou 804 atendimentos e aplicou mais de 1,21 mil doses de vacinas durante o Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no último sábado (22). A mobilização aconteceu na Praça da Bíblia e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Calmon Viana, Nova Poá, Jardim América, Vila Júlia e Vila Varela, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes disponíveis na rede municipal.



Entre as vacinas aplicadas durante a ação, a influenza apresentou o maior número de doses, com mais de 570 aplicações. Na sequência, ficaram a vacina contra a febre amarela, com 145 doses, e a dupla adulto contra difteria e tétano (dT), com 126 aplicações. Também foram administradas vacinas contra hepatite B, tríplice viral, meningocócica ACWY, poliomielite, HPV, dengue, varicela, tetraviral, DTP, hepatite A, Covid-19, entre outras.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, avaliou positivamente a mobilização. “Tivemos um resultado muito positivo e que demonstra o sucesso do Dia D de vacinação em Poá. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais a proteção dos poaenses, principalmente de crianças, adolescentes e dos públicos que precisam manter suas vacinas atualizadas”, afirmou.



O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou a importância da mobilização para fortalecer a prevenção e garantir que a população tenha acesso à vacinação. “Esse resultado mostra que a população poaense entende a importância de manter a vacinação em dia. Nosso compromisso é facilitar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde e trabalhar para ampliar a proteção das nossas crianças, adolescentes e de toda a população”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais estratégias de prevenção de doenças e orienta a população a manter a caderneta atualizada. Os moradores podem procurar as unidades de saúde do município para verificar as vacinas indicadas para cada faixa etária e situação vacinal.