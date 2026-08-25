Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 25 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Poá aplica mais de 1,2 mil doses durante Dia D de Multivacinação

Ação realizada no último sábado (22) mobilizou cinco UBSs e a Praça da Bíblia para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes

24 agosto 2026 - 16h27Por de Poá
Ação realizada no último sábado (22) mobilizou cinco UBSs e a Praça da Bíblia para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantesAção realizada no último sábado (22) mobilizou cinco UBSs e a Praça da Bíblia para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou 804 atendimentos e aplicou mais de 1,21 mil doses de vacinas durante o Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no último sábado (22). A mobilização aconteceu na Praça da Bíblia e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Calmon Viana, Nova Poá, Jardim América, Vila Júlia e Vila Varela, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes disponíveis na rede municipal.

Entre as vacinas aplicadas durante a ação, a influenza apresentou o maior número de doses, com mais de 570 aplicações. Na sequência, ficaram a vacina contra a febre amarela, com 145 doses, e a dupla adulto contra difteria e tétano (dT), com 126 aplicações. Também foram administradas vacinas contra hepatite B, tríplice viral, meningocócica ACWY, poliomielite, HPV, dengue, varicela, tetraviral, DTP, hepatite A, Covid-19, entre outras.
O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, avaliou positivamente a mobilização. “Tivemos um resultado muito positivo e que demonstra o sucesso do Dia D de vacinação em Poá. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais a proteção dos poaenses, principalmente de crianças, adolescentes e dos públicos que precisam manter suas vacinas atualizadas”, afirmou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou a importância da mobilização para fortalecer a prevenção e garantir que a população tenha acesso à vacinação. “Esse resultado mostra que a população poaense entende a importância de manter a vacinação em dia. Nosso compromisso é facilitar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde e trabalhar para ampliar a proteção das nossas crianças, adolescentes e de toda a população”, afirmou.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais estratégias de prevenção de doenças e orienta a população a manter a caderneta atualizada. Os moradores podem procurar as unidades de saúde do município para verificar as vacinas indicadas para cada faixa etária e situação vacinal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Quatro UBS de Ferraz recebem obras de reforma e melhorias
Obras

Quatro UBS de Ferraz recebem obras de reforma e melhorias

Ferraz realiza Dia D de Multivacinação e aplica mais de 850 doses
Saúde

Ferraz realiza Dia D de Multivacinação e aplica mais de 850 doses

Poá realiza oficina de MiniFloresta e Ilha Verde pelo Programa Jovens pelo Clima
Região

Poá realiza oficina de MiniFloresta e Ilha Verde pelo Programa Jovens pelo Clima

Complexo Viário do Alto Tietê: Obras avançam e haverá desvio na SP-066
Complexo Viário do Alto Tietê

Complexo Viário do Alto Tietê: Obras avançam e haverá desvio na SP-066

Prefeitura instala iluminação de LED na Rua Novo Horizonte
Ferraz

Prefeitura instala iluminação de LED na Rua Novo Horizonte

Saúde SP amplia rede de hemodiálise no Alto Tietê com 71 novas vagas
Saúde

Saúde SP amplia rede de hemodiálise no Alto Tietê com 71 novas vagas