terça 23 de dezembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 23/12/2025
Região

Arujá atende mais de 300 idosos em ação oftalmológica

23 dezembro 2025 - 17h41Por de Arujá
Mais de 300 pessoas idosas com exames de vista e entrega de óculos completosMais de 300 pessoas idosas com exames de vista e entrega de óculos completos - (Foto: Secom/Arujá)

A Prefeitura de Arujá realizou, nos dias 18 e 19 de dezembro, uma grande ação itinerante de atendimento oftalmológico gratuito, beneficiando mais de 300 pessoas idosas com exames de vista e entrega de óculos completos. A iniciativa ocorreu por meio de uma carreta equipada, instalada no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e no Centro Dia do Idoso (CDI), ampliando o acesso ao cuidado especializado.

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Assistência Social, por meio da Subsecretaria da Longevidade, e contou com o apoio da Câmara Municipal, por intermédio do vereador Juvenildo Barboza, que articulou o repasse de emenda impositiva do deputado federal David Soares, viabilizando a realização dos atendimentos.

Os serviços foram prestados pelo Instituto Saúde Educar, com apoio da equipe do programa Saúde nos Bairros. Durante os dois dias, idosos previamente encaminhados pelas equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), do CCI e do CDI passaram por avaliação oftalmológica e receberam, conforme prescrição técnica, óculos gratuitamente. Os casos que demandaram acompanhamento especializado foram encaminhados ao Centro de Especialidades Médicas Municipal, assegurando a continuidade do cuidado.

A ação contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Clau Camargo; do secretário municipal de Saúde, Leonardo Reis; do secretário adjunto de Saúde, Guilherme Affonso; do subsecretário da Longevidade, Fabio Ferreira; além dos vereadores Juvenildo Barboza e Tiago Ursão. Também acompanharam os atendimentos os coordenadores do CDI, Vinicius Cezar, e do CCI, Luciana Gontan, bem como Rodrigo Alves e Marco Barreto, diretores do Instituto Saúde Educar.

