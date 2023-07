Associação Comercial de Itaquá comemora 45 anos

A Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) comemora nesta sexta-feira (21) 45 anos de atuação.

Fundada em janeiro de 1978, por Julio Davila Carpinteiro, Servando Fernandes Davila, Itamar de Souza, Ângelo Guglielmo, Jayme Cordeiro Rosa, José Ailton Dias, a Acidi tem por objetivo incentivar o crescimento e a competitividade das empresas associadas oferecendo serviços, programas e iniciativas que contribuem para o fortalecimento do ambiente empresarial em Itaquaquecetuba.

Atualmente, a entidade é interinamente comandada por Valéria Marchione que tornou-se presidente após Luciano Davila assumir a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, na gestão do prefeito Eduardo Boigues (2021-2024).

“Tenho saudades do tempo em que estive à frente da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba, porém, agora minha missão como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico é, cada vez mais, aprimorar as estratégias para fomento das atividades econômicas e o estímulo às potencialidades a serem exploradas no município; atraindo novas empresas e impulsionando as unidades já estabelecidas, em prol do desenvolvimento econômico da cidade. Neste sentido, fico feliz em saber que, mesmo temporariamente desligado, sempre poderei contar com o apoio da família Acidi e seus associados.”, afirma Davila.

O suporte e as orientações aos empreendedores em questões como normas técnicas, tributações e legislações; a promoção do comércio local e o desenvolvimento industrial por meio de eventos (tais como: encontros, exposições e feiras, por exemplo); as capacitações em gestão, marketing, finanças e recursos humanos oferecidas aos associados; assim como, o apoio ao empreendedorismo; entre outras ações desempenhadas diariamente pela Acidi, são alguns dos serviços prestados pela organização. A entidade também se engaja em ações sociais, periodicamente realizando campanhas solidárias e projetos educacionais para beneficiar a comunidade e promover o bem-estar dos cidadãos.

O jantar comemorativo de 45 anos da Acidi promete ser um marco significativo na história da organização que ao longo dos anos vem desempenhando papel fundamental na promoção dos interesses das empresas/empreendedores locais e população, em geral.

O evento acontecerá no Arufest Serviços Buffet, no bairro Jardim Mônica, a partir das 19:00 horas e, além dos representantes das indústrias, comércios e serviços da cidade; contará com as presenças de diretores e colaboradores da entidade, personalidades políticas e imprensa regional.

“No últimos anos, em Itaquaquecetuba, a economia floresce, sendo impulsionado pela união do empreendedorismo local e investimentos públicos e privados estratégicos. Através de diversas iniciativas empenhadas há cerca de 45 anos, a Associação contribui para que nossa cidade se torne um importante polo de oportunidades de negócios e melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos”, conclui Valeria Marchione, presidente interina da Acidi.

Por meio de suas atividades e serviços, a Acidi continua a ser força motriz do crescimento econômico da cidade, sustentando-se coo uma aliada essencial para o contínuo progresso e a crescente prosperidade de Itaquaquecetuba.