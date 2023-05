Atleta poaense conquista Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu

O atleta Cauã Luiz Oliveira Mendonça, da Equipe Jiu-Jitsu Poá Life Brothers, foi campeão no último final de semana do Campeonato Sul-Americano CBJJE 2023, na categoria Juvenil/Azul/Pesado. O evento foi disputado no Ginásio do Ibirapuera.



O segundo colocado na competição foi Marco Antonio de Oliveira Bastos e Pedro Gontijo Ferreira e André Souza Santos Junior ficaram com a terceira colocação, respectivamente.



O treinador da Jiu-Jitsu Poá Life Brothers, sensei Fabiano Santos, acompanhou o atleta durante toda a competição. “O Cauã é um atleta dedicado e mereceu essa vitória. Aproveito para agradecer todo o suporte do líder da nossa equipe Kitner Mendonça, que tem sido essencial para o crescimento e evolução dos nossos atletas”.



Cauã acrescentou que está muito contente com a conquista e que fez três lutas muito duras, porém, no final, conseguiu trazer a medalha de ouro para Poá: "Estou muito feliz com essa vitória. Treinei muito para chegar até aqui e agradeço a todos que me apoiaram".



O Campeonato Sul-Americano CBJJE 2023 reuniu os melhores atletas de Jiu-Jitsu da América do Sul. Agora, após a vitória, Cauã segue sua preparação visando a participação nos campeonatos da Federação Paulista de Jiu-Jitsu.