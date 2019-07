Atletas e guardas municipais são homenageados por bons resultados em competições

O prefeito Marcus Melo participou, na tarde desta quarta-feira (24), de uma homenagem às delegações mogianas que conquistaram a segunda colocação dos Jogos Regionais e a quinta colocação nos Jogos Regionais do Idoso e aos guardas municipais que alcançaram o inédito vice-campeonato das Olimpíadas dos Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. O evento aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar.

“Este é um reconhecimento a quem leva o nome de Mogi das Cruzes nas competições. São os melhores atletas de nossa cidade, participam das competições e as crianças e jovens se espelham neles. Nós sabemos como o esporte pode transformar a vida dos jovens”, destacou Marcus Melo aos homenageados.

O prefeito lembrou que a administração municipal vem investindo na implantação e revitalização de espaços esportivos na cidade, atendendo diversas modalidades. O objetivo é oferecer à população espaços para a utilização do esporte como ferramenta para melhoria da qualidade de vida.

“Temos de criar ambientes favoráveis para a prática de esporte, que é uma forma das pessoas terem mais saúde e qualidade de vida. Os espaços públicos devem ser ocupados pelas pessoas. O tema esporte deve estar inserido cada vez mais nas nossas vidas”, disse.

O prefeito foi homenageado pelo atleta Katumi Ito, de 94 anos, representando os participantes do Jori, pela ginasta Rebeca Procópio, de 10 anos, que representou a delegação dos Jogos Regionais, e pela comandante da Guarda Municipal, Thais Nascimento, em nome da corporação.

Nos Jogos Regionais, disputados em São Sebastião e Ilhabela, Mogi das Cruzes conquistou 222 pontos na classificação geral da competição. Com isso, a delegação da cidade repetiu a segunda colocação na classificação obtida em 2018. No entanto, desta vez os mogianos obtiveram mais pontos: 222 pontos neste ano contra 200,5 pontos no ano passado. A exemplo do ano passado, a delegação mogiana manteve a valorização dos atletas com ligação com Mogi das Cruzes.

Nas disputas por modalidades, foram 7 títulos, 11 segundas colocações e 7 terceiras colocações. Os destaques da delegação mogiana foram as equipes de Badminton Feminino, Badminton Masculino Sub-20, Damas, Handebol Masculino, Xadrez Feminino, Ginástica Artística Sub-14 e Tênis de Mesa Feminino Sub-20, que conquistaram os títulos de suas modalidades.

Já os times de Atletismo Masculino, Judô Masculino e Feminino, Karatê Masculino, Natação Feminina, Xadrez Masculino, Basquete Masculino Sub-20, Tênis Feminino e Masculino Sub-20, Tênis de Mesa Masculino Sub-20 e Vôlei Feminino Sub-20 ficaram com a segunda colocação, enquanto as de Atletismo Feminino, Futebol Feminino, Futsal Masculino, Handebol Feminino, Taekwondo Masculino, Ginástica Artística Sub-16 e Vôlei Masculino Sub-20 ficaram em terceiro.

Agora, os atletas mogianos se preparam para os Jogos Abertos, que serão em Marília, de 11 a 23 de novembro. A delegação de Mogi das Cruzes terá cerca de 420 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e equipe de apoio. São 20 modalidades classificadas, totalizando 32 equipes.

Guarda Municipal

Mogi das Cruzes também conquistou o vice-campeonato nas Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. O resultado é inédito para a cidade, que recebeu a cerimônia de abertura da competição, em abril. Nas disputas, os mogianos conquistaram 820 pontos e 71 medalhas, sendo 16 medalhas de ouro, 31 medalhas de prata e 24 medalhas de bronze.

Ao todo, 31 cidades de todo o estado participaram das competições, nas modalidades futebol society, tênis de mesa, basquete, judô, jiu-jitsu, damas, dominó, xadrez, vôlei, vôlei de praia, tiro, supino, braço de ferro, futsal, atletismo, cabo de guerra e natação.

Além de Mogi das Cruzes, foram sedes Guarulhos, Sorocaba, Santo André, São Caetano, Hortolândia, Suzano e São José dos Campos.

Jori

A homenagem também foi feita aos atletas que conquistaram a quinta colocação nos Jogos Regionais do Idoso (Jori), disputados em São Sebastião entre os dias 30 de abril e 5 de maio. A deleção da cidade conquistou 81,5 pontos na classificação geral.

Mogi das Cruzes foi representada por 121 pessoas, entre atletas, dirigentes e funcionários. A delegação mogiana disputou as 14 modalidades da competição. A participação no Jori é uma parceria entre o Fundo Social e as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, de Assistência Social e de Educação.

Os destaques da competição participam da final estadual, que acontecerá em outubro, em Jundiaí. Mogi das Cruzes está representada pelas equipes de Vôlei Feminino 60, Tênis de Mesa Masculino 70, Tênis de Mesa Feminino 70, Bocha, Atletismo e Natação.

Também participaram da homenagem a presidente do Fundo Social, Karin Melo, o vereador Marcos Furlan e os secretários municipais de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães, e de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.