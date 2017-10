Audiência pública sobre a instalação de um Sesc em Mogi das Cruzes será nesta segunda

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste segunda-feira (2), a partir das 19 horas, no Theatro Vasques, a audiência pública para tratar sobre a instalação de um Sesc na cidade, na área onde hoje funciona o Centro Esportivo do Socorro. O evento é aberto a todos os cidadãos interessados no tema, que poderão manifestar livremente suas opiniões, bem como debater as questões levantadas durante o encontro.

Leia o regimento da audiência

Para participar dos debates, os cidadãos precisam assinar a lista de presença que estará disponível na ocasião da audiência, na qual devem inserir nome legível, endereço eletrônico (e-mail), telefone, número do RG, entidade pública que representa (se houver), além da assinatura. Também devem colocar por escrito proposta, sugestão ou crítica que venham a ter sobre o tema, em fichas que serão disponibilizadas durante a audência, com apoio da equipe da Prefeitura presente. Perguntas e sugestões também devem ser escritas em fichas que serão disponibilizadas.

A audiência se propõe a apresentar os serviços, ações e atividades realizadas pelas unidades do Sesc, além de receber sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre o tema. Na sequencia, tudo será colocado para a deliberação dos presentes, por meio de voto e/ou assinatura de lista. Ela obedece, portanto, aos princípios de transparência, democratização e participação popular.

O encontro será conduzido pelo secretário municipal de Cultura e coordenador municipal de Turismo, Mateus Sartori, que também vai falar aos presentes sobre o programa Diálogo Aberto e sobre os resultados das audiências públicas e reuniões já realizadas, junto a grupos da sociedade civil organizada.

A participação é gratuita. O Theatro Vasques fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro da cidade.