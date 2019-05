Audiência pública sobre empréstimo internacional é marcada por discussões

A Câmara de Poá realizou ontem uma audiência pública para discutir um empréstimo internacional de US$ 30 milhões, que seria utilizado no Programa "Poá do Futuro".

A medida, porém, causou polêmica entre moradores e vereadores, que questionaram o fato de a cidade já contar com orçamento para investir nas obras citadas no programa.

Os investimentos vão incluir a revitalização de dois terminais rodoviários; a duplicação do Viaduto Tancredo Neves; a Requalificação Urbana e Otimização Viária da cidade e a revitalização do prédio da administração pública. O encontro foi marcado por tumulto e bate-boca.

A Prefeitura de Poá enviou à Câmara, na terça-feira (23), um projeto pedindo aprovação de empréstimo internacional com o Fundo de Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata (Fonplata). O valor de US$ 30 milhões, equivale a R$ 120 milhões pelo dólar atual (quase R$ 4). Conforme documento enviado pelo Executivo, R$ 90 milhões, calculado com taxa de câmbio inicial a US$ 1 = R$ 3, seriam para investimentos em obras viárias e de mobilidade urbana.

A maior preocupação é saber como a Prefeitura vai sanar a dívida.

O secretário de Governo, Augusto de Jesus, esteve na sessão para responder os questionamentos. Os secretários de Segurança e Transporte também estiveram presentes. A sessão para a votação do projeto acontece nessa terça-feira (7) na Casa de Leis.

No dia 7 de dezembro de 2018, Poá foi uma das dez cidades contempladas com um empréstimo de US$ 30 milhões, condicionado à contrapartida que equivale a 20% do total do Programa de Otimização Viária e Mobilidade Urbana de Poá , no valor de US$ 7,5 milhões, segundo informações do site de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal.

A reunião foi realizada pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), coordenada pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Seain/MP).

Ao todo, 10 projetos apresentados foram aprovados, 7 de interesses de municípios, dois de Estados e um do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Todos serão financiados com recursos externos junto a organismos internacionais, no valor total de US$ 693 milhões.

O nome de Poá aparece na tabela de projetos aprovados, sendo que o empréstimo de US$ 30 milhões serão destinados ao programa.