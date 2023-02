Ayrton Senna registra trânsito parado no trecho de Itaquá devido a protesto

O trecho da Rodovia Ayrton Senna em Itaquaquecetuba registra trânsito parado no fim da tarde deste sábado em decorrência de protesto realizado por moradores da cidade. Eles pedem por medidas contra as enchestes que atingem Itaquá nos últimos dias.

A repórter do DS, Ingrid Leone, passou pelo local e fez fotos do local. Muitos veículos paradas no trecho onde está localizado o pedágio em Itaquá.

Nas últimas semanas muitas famílias de Itaquá ficaram ilhadas e pederam móveis e casas devido ao alagamento dos bairros. O DS vem acompanhando a situação.

Um dos bairros mais atingidos é a Vila Maria Augusta e Vila Japão. O DS esteve lá no último dia 22.

Uma das medidas estudadas é a abertura das comportas da barragem da Penha. A Prefeitura de Itaquá ingressou na Justiça com uma medida judicial contra o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) pedindo a intervenção nas comportas.

MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO