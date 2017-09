Ayrton Senna terá interdições parciais neste sábado para obras de melhoria e conservação

A Rodovia Ayrton Senna (SP-70) terá interdições parciais neste sábado (30). Isto por causa de obras de melhorias e conservação. Segundo a Ecopistas - concessionária responsável por administrar o trecho-, os serviços atendem ao contrato de concessão da rodovia e são acompanhados pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). A atividade segue até o dia 7 de agosto.

Neste sábado, das 8 horas às 18 horas, os serviços de sinalização horizontal da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, interditarão as faixas 03 e 04, do km 23 ao km 19 (região de Guarulhos), e as faixas 01 e 03 alternadamente, do km 47 ao km 41 (região entre Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes). No domingo, os mesmos serviços acontecem no sentido interior, do km 17 ao km 23 (região entre São Paulo e Guarulhos), com bloqueio alternado das faixas 01, 03 e 04, das 8 horas às 18 horas.

Na próxima semana, entre 02 e 07 de outubro, a rodovia Ayrton Senna terá obras para recuperação do pavimento e conservação da sinalização horizontal, em ambos os sentidos, com interdição alternada de todas as faixas. No sentido São Paulo, os serviços acontecem das 22h às 05h, em trechos entre o km 60 e o km 11 (região entre São Paulo e Guararema), das 8 horas às 18 horas; em determinados trechos entre o km 60 e o km 25 (Guarulhos e Guararema); e do km 25 ao km 19, das 10 horas às 18 horas (região de Guarulhos). Em direção ao interior, das 22 horas às 5 horas, as interdições serão realizadas em trechos do km 11 ao km 60 (região entre São Paulo e Guararema), e das 8 horas às 18 horas, em pontos entre o km 19 e o km 60.

Nos dois sentidos da via, haverá bloqueio da faixa da esquerda (01) e do acostamento alternadamente em trechos entre o km 19 e o km 60 da rodovia Ayrton Senna (região entre Guarulhos e Guararema), nos dois sentidos, para implantação de dispositivos de segurança, das 7 horas às 17 horas.

Também ao longo da semana, a faixa da esquerda (01), a faixa da direita (04) e o acostamento serão interditados, alternadamente e momentaneamente, em trechos entre o km 11 e o km 60 (região entre São Paulo e Guararema), nas duas direções, para serviços de varrição.

Na rodovia Carvalho Pinto, há previsão de bloqueio alternado de todas as faixas, em trechos entre o km 61 e o km 130 (região entre Guararema e Taubaté), de segunda-feira a sábado, nos dois sentidos, das 7 horas às 18 horas. Serão realizados serviços de manutenção do pavimento, de sinalização horizontal e varrição mecanizada.

No mesmo período, a rodovia Hélio Smidt também terá serviços de recuperação do pavimento e sinalização horizontal, entre o km 0 e o km 2,4 (região de Guarulhos), das 10 horas às 18 horas e das 22 horas às 5 horas, nos dois sentidos, com bloqueio alternado das faixas 01, 02 e 03.

A programação de obras semanal da Ecopistas está sujeita a alterações, em função de necessidades operacionais e condições climáticas.