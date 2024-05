Banco do Povo: conheça o programa de microcrédito para pequenos empreendedores

Você sabia que 29% dos empreendimentos fechados em até cinco anos são de microempreendedores individuais? Os MEIs apresentam a menor taxa de sobrevivência no mercado neste período e uma das causas é a falta do crédito inicial, segundo aponta levantamento do Sebrae.

Para atender a esta demanda, micro e pequenos empreendedores que buscam um tipo de financiamento acessível e com condições especiais, bem abaixo do que é praticado no mercado, podem recorrer ao Banco do Povo Paulista (BPP), programa de microcrédito produtivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, que desde a sua implementação, em 1998, já desembolsou R$ 3,4 bilhões em mais de 550 mil operações.

O microcrédito produtivo é um tipo de financiamento que tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de atividades produtivas, como aquisição de mercadoria, novos equipamentos, entre outros itens, e estimular a geração de emprego e renda, promovendo a inclusão financeira e reduzindo a pobreza.

Com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, o BPP oferece condições facilitadas para empreendedores formais e informais em três linhas de crédito exclusivas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Tais recursos podem ser utilizados para capital de giro, investimento fixo ou misto, como: aquisição de mercadorias em geral; matérias-primas; máquinas e equipamentos; ferramentas; itens para publicidade e divulgação do empreendimento; e Software e Hardware.

Entenda como conseguir o crédito

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos (veja aqui a lista de documentos) e o certificado de conclusão do curso.

Quem usou recomenda

A cozinheira e empreendedora Bruna Gauss, de 37 anos, conta que utilizou o microcrédito do Banco do Povo pela primeira vez há quase 20 anos. “Foi um recurso que ajudou muito no começo do meu negócio e também recentemente. Em outubro do ano passado, utilizei para um reforço na compra de materiais para uma produção de Natal”, afirma.

A “Bruna Gauss – Confeitaria” começou em meados de 2004 como uma cozinha domiciliar no município de Avaré. Atualmente, a loja conta com quase 100 mil seguidores nas redes sociais e é considerada uma referência do setor no estado, ao promover experiências gastronômicas internacionais em confeitarias de Paris.