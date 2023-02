Banco do Povo de Mogi libera mais de R$ 2,7 milhões para empreendedores em 2022

O Banco do Povo de Mogi das Cruzes teve o maior valor aprovado de sua história em 2022. Ao todo, foram R$ 2.777.307,34 liberados aos empreendedores mogianos, cerca de R$ 1,3 milhões a mais que em 2021. O programa de microcrédito produtivo é uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo.

Do total de contratos firmados, 62% foi concedido a mulheres, com um valor médio de R$ 16.531,59. “Fomentar o empreendedorismo, em especial as iniciativas feitas por mulheres, é um dos compromissos de nossa administração”, explica o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir Menezes.

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo que tem como objetivo promover a geração de emprego e renda por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento econômico. Ele é destinado a empreendedores formais ou informais e os juros variam de 0,35% a 1% ao mês, índices menores que o mercado.

O limite de crédito é de até R$ 15 mil para pessoas físicas e até R$ 21 mil para pessoa jurídica. O crédito é concedido após análise que é feita pela equipe do Banco do Povo. Os beneficiados passam por acompanhamento sobre a utilização do recurso e devem fazer a comprovação de utilização para capital de giro e investimento fixo.

Os interessados podem procurar o Banco do Povo pelos telefones 4798-5099 ou 4798-5148, pelos WhatsApp nos números 99847-2691 e 99847-0455 ou pelo e-mail mogidascruzes@bancodopovo.sp.gov.br.