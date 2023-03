Banda da GCM de Itaquá se apresenta neste domingo em ação beneficente

A Secretaria de Segurança Urbana de Itaquaquecetuba, com o apoio da Associação Comercial e Industrial do município, realiza neste domingo (19) uma apresentação musical com a banda da Guarda Civil Municipal para arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal para as famílias afetadas pela chuva do último fim de semana.

O evento remonta a importância da união dos servidores municipais e da população nessa corrente do bem. “Todas as ações e parcerias são fundamentais para que possamos dar suporte para as famílias que precisam. Nossa corporação está à disposição da população”, disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

Formada há dez anos e composta por Edmilson Almeida (vocal), Leandro Ferreira Cavalcante (guitarra e maestro), Everton Dias (contra baixo) e Lucas Barbosa (violino), a banda utiliza a música como forma de interação com as comunidades de Itaquá, realizando apresentações em clubes, associações, eventos e escolas.