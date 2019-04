Banda de São Paulo participará da cerimônia de abertura das Olimpíadas das Guardas Municipais

A banda da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo participará, no próximo dia 7 de abril, da cerimônia de abertura das 10ª Olimpíadas das Guardas Municipais, que acontecerá em Mogi das Cruzes. O convite foi feito nesta semana, durante reunião entre as comandantes das corporações mogiana, Thais Nascimento, e paulistana, Elza Paulina Souza, realizada na Capital.

A Olimpíada das Guardas Municipais reunirá representantes de diversas cidades paulistas e terá a cerimônia de abertura no dia 7 de abril, às 8 horas, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar. Mogi das Cruzes receberá cinco modalidades durante a competição.

“Foi uma reunião muito produtiva e o fato de a nova comandante também ser uma mulher aproxima as duas corporações. A Guarda Civil de São Paulo tem uma grande estrutura e esta troca de experiências será importante e trará muitos benefícios para o trabalho desenvolvido em Mogi das Cruzes”, destacou Thais, que esteve acompanhada do coronel Álvaro Cunha, da Secretaria Municipal de Segurança de Mogi das Cruzes.

De acordo com a programação das Olimpíadas das Guardas Municipais, no dia da abertura acontecerão as disputas de futebol society e tênis de mesa. Na sequência, no dia 14 de abril, será a vez dos jogos de basquete. Por fim, no dia 27 de abril, serão realizadas as lutas de judô e jiu-jitsu. As disputas deverão acontecer no Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos e no Parque da Cidade.

A Olimpíada das Guardas Municipais tem como objetivo promover a integração, socialização, prática esportiva, manutenção da saúde e qualidade de vida dos integrantes das corporações do Estado de São Paulo.

Neste ano, a competição será formada por 18 modalidades individuais e coletivas, nas categorias masculina e feminina. Além de Mogi das Cruzes, serão sedes da competição as cidades de Sorocaba, São Caetano do Sul, Santo André, Guarulhos, Itu, Hortolândia e São José dos Campos.