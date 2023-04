Banheiros da Estação da Luz serão fechados para reforma a partir desta sexta (28)

A partir das 20h da próxima sexta-feira (28/04) os sanitários públicos localizados na Estação da Luz, que atende as Linhas 7-Rubi e 11-Coral e o Serviço Expresso Aeroporto da CPTM, serão fechados ao público para reformas que garantirão mais conforto ao passageiro. O local será ampliado e totalmente reformulado internamente.

Os passageiros serão informados sobre as mudanças por meio de avisos sonoros e comunicação visual nos trens e estações, e serão lembrados que todas as demais 56 estações da companhia possuem banheiros que podem ser utilizados durante todo o horário de operação – todos os dias, das 04 à meia-noite. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia.

A reforma dos banheiros ocorre ao mesmo tempo em que a CPTM realiza obras para a construção de um novo túnel que ligará o saguão central à Linha 4-Amarela de Metrô, o que irá melhorar o fluxo de passageiros no trecho que liga CPTM, ViaQuatro e o Metrô. A escada de acesso aos sanitários será demolida, aumentando a largura do corredor e facilitando o fluxo de pessoas nos horários de pico.

A CPTM prevê que os banheiros sejam reabertos no final do mês de agosto, podendo ser acessados por novas escadas. Além disso, vale lembrar que serão construídos banheiros acessíveis, parte da obra de construção do novo túnel.

Nova alternativa para passageiros que utilizam a Estação da Luz

As obras de construção do túnel de ligação entre as linhas da companhia e o Metrô foram iniciada em 2022. O investimento na execução da obra é de R$ 59,9 milhões e quando estiver concluída vai beneficiar todos os passageiros do sistema metroferroviário que utilizam a estação da Luz para fazer as conexões com as Linhas 7-Rubi e 11-Coral e o Serviço Expresso Aeroporto da CPTM, 1-Azul do Metrô e a 4-Amarela.

Com prazo previsto de entrega de 48 meses, sendo 36 meses para construção e 12 meses para operação assistida, o novo túnel terá início no entroncamento entre o saguão 2 da estação da Luz e o acesso atual na Rua Cásper Líbero. A obra irá desafogar a parte inferior da estação na ligação com as Linhas 1-Azul e 4-Amarela, principalmente nos horários de maior movimento. Pelo local devem passar por dia, em média, 250 mil passageiros e o novo túnel está projetado para atender com conforto esse número de pessoas, uma vez que foi dimensionado com base em estudos de demanda, tendo 125 metros de extensão e nove de largura.

"O novo acesso vai oferecer mais rapidez nas conexões entre linhas aos milhares de passageiros que passam todos os dias pelas transferências. Com a melhoria contínua dos serviços, podemos atrair novos adeptos para o transporte público sobre trilhos, favorecendo a mobilidade dentro e fora do sistema de trens", constata o presidente da CPTM, Pedro Moro.