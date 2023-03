Bazar Solidário recebe mais de 1,5 mil doações para Vila São Francisco, em Ferraz

Com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, mais de 1,5 mil foram doados ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos na manhã desta quarta-feira (8), no Bazar Solidário. A ação ocorreu na Vila São Francisco e contou com doações de diversos itens para a municipalidade.

Foram doadas mais de 1,5 mil roupas, cestas básicas, produtos de higiene, panetones e itens de limpeza. Os residentes puderam apanhar o que precisavam. Vale frisar que todas as peças são devidamente limpas e selecionadas para cada Bazar.

“Esse projeto é uma importante ação em apoio as famílias que estão passando por uma situação de fragilidade nesse momento. Deixo aqui meu agradecimento a todos que fizeram suas doações e possibilitaram a realização do evento. Também peço que continuem doando, pois esse é um trabalho contínuo que beneficia a diversos moradores ferrazenses”, destaca a presidente do órgão, Cida Gambale.

Para mais informações sobre como colaborar, o Fundo Social de Solidariedade está localizado na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis. O telefone é o 4678-4018.