Bertaiolli se reunirá com ministro do Desenvolvimento Regional para solicitar construção de mais moradias

O deputado federal, Marco Bertaiolli (PSD), se reunirá com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, na quinta-feira, dia 14, às 17 horas. O encontro acontecerá em Brasília e a principal discussão será sobre novas implantações do Programa Minha Casa Minha Vida, destinados principalmente para as famílias que vivem em áreas de risco de deslizamentos e enchentes.

"Mais uma vez, começamos a semana com a triste notícia de famílias desabrigadas e de mortes em razão das chuvas da madrugada de segunda-feira. Precisamos dar continuidade aos programas habitacionais e às políticas públicas para resolver em definitivo esse problema que é de estrutura urbana, mas fundamentalmente uma questão social e humanitária".

Entre 2009 e 2016, quando foi prefeito de Mogi das Cruzes, Bertaiolli implantou programa habitacional com a construção de 5.240 unidades do Programa Minha Casa Minha Vida. Um total de 920 destas unidades foi destinada aos moradores de áreas de risco e de deslizamentos. Foram transferidas todas as famílias que, na época, moravam na encosta do Jardim Layr e da Vila Oroxó, no Rodeio, e das regiões de alagamentos na Favela do Cisne, Vila Nova Jundiapeba (margem do Rio Jundiaí), Residencial Itapety e Córrego dos Canudos.

"Nós demos vida nova a cerca de 22 mil pessoas, que antes viviam sob o medo e o risco constante de deslizamentos. Sempre que chovia, era um tormento na vida destas pessoas, que hoje dormem seguras em seus apartamentos e ainda receberam o documento da casa própria", salienta Bertaiolli, ressaltando que esse problema não atinge apenas a cidade de Mogi das Cruzes, como outros municípios do Alto Tietê e Grande São Paulo.

"As ocupações irregulares de morros, encostas e das margens dos rios são um dos maiores problemas sociais dos últimos tempos, que precisam de políticas públicas definitivas e urgentes".

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) foi criado com o desafio de integrar, numa única Pasta, as diversas políticas públicas de infraestrutura urbana, entre outros. É também quem coordenará, programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.