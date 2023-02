Bibliotecas da região disponibilizam 101 mil livros em 12 unidades

As bibliotecas da região disponibilizam 101,1 mil livros físicos no acervo de 12 unidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel.

Em Suzano, são seis unidades públicas municipais, a Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo e Cintra que reúne a maior parte do acervo literário; Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido; Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato; Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata; Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva e no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz.

Além dessas, o município ainda conta com a Biblioteca Comunitária Professora Carla Cristina Sonaro Rodrigues, que fica nas dependências da Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel.

Na cidade e em todas essas unidades, o acervo conta com 36 mil exemplares de livros e revistas.

O vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, comenta como é importante trazer as pessoas para os espaços públicos. “Ler e ter contato com os livros é uma experiência enriquecedora, independentemente da faixa etária da pessoa.

Queremos proporcionar aos suzanenses mais oportunidades de conhecer, aprender e se inspirar com a leitura, inclusive investindo em mais títulos e infraestrutura adequada”, disse.

Os leitores podem pegar livros com apresentação de carteirinha, que pode ser solicitada nas bibliotecas com RG e comprovante de endereço.

Há um espaço específico para pessoas com deficiência visual na Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo e Cintra. O local dispõe de 280 livros em braille, computador, ampliador automático, scanner leitor de mesa, teclado ampliado, mouse estacionário, software de voz sintetizada para atuação com o software leitor de tela NVDA, display e uma impressora braille.

Suzano ainda tem uma biblioteca virtual. Por meio do Sistema Alexandria, as pessoas podem consultar na internet quais são os títulos, onde estão disponíveis, selecioná-los para empréstimo e reservá-los.

Após se inscrever em uma das bibliotecas para solicitar a carteirinha, é necessário se cadastrar no site saas1.alexandria.com.br/suzano_web.

Para saber como ter acesso aos locais e horário de funcionamento é possível verificar os endereços no site da Prefeitura (www.suzano.sp.gov.br).

Mogi das Cruzes

Na região, Mogi tem o segundo maior acervo de 32 mil títulos. A cidade possui duas unidades, a Biblioteca Pública Municipal "Benedicto Sérvulo de Sant'Anna" e a do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).

O acervo da unidade municipal está disponível para consulta local, - não é necessário ser cadastrado -, e empréstimos. Para realizar o empréstimo de um título é necessário a realização de um cadastro, que fica pronto em até cinco dias úteis.

Os interessados em se cadastrar devem levar comprovante de residência, RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de duas fotos coloridas em 3x4.

Após a efetivação do cadastro, é possível fazer o empréstimo de até dois materiais por semana, que podem ser renovados por até duas vezes. A unidade conta com locais para estudos, consulta e atendimento ao público.

Consultas on-line podem ser feitas pelo link: www.biblioteca.pmmc.com.br . Neste site, realiza pesquisas por assuntos, títulos e autorias existentes na unidade municipal.

Já a biblioteca do Cemforpe é administrada pela Secretaria de Educação e mais informações podem ser obtidas pelo link bit.ly/3YuTcN3.

Itaquá

Itaquá tem 16,6 mil livros em uma unidade da cidade. O local é próximo ao centro comercial, estação de trem e a diversas linhas de ônibus.

Cada pessoa pode realizar o empréstimo de até três livros por 15 dias. É necessário realizar um cadastramento prévio, seja presencialmente, ou pelo site: cutt.ly/23EG9Au.

O local conta com espaço de estudo, acesso a wifi, banheiro adaptado e rampa de acesso. Além disso, ocorrem atividades de incentivo a leitura como sarau, clube do livro, podcast, encontro com autores e a bancada literária, que é uma ação externa com doação e troca de livros.

As pessoas podem se cadastrar na biblioteca apresentando documento com foto ou pelo site: cutt.ly/23EG9Au. Para mais informações, o telefone da biblioteca é 4754-2111 e as redes sociais para acompanhar as atividades é @biblioteca.itaqua (Facebook e Instagram).

Ferraz

O município tem duas unidades: A Biblioteca Municipal José Andere e a Biblioteca Municipal na Estação Cidadania e Cultura, com mais de 8 mil itens.

Os munícipes podem participar do sistema de empréstimos por meio de carteira.

Em Ferraz, uma biblioteca virtual está em processo de estudo.

Santa Isabel

A cidade tem uma biblioteca com mais ou menos 8.500 exemplares. O cadastro é feito na hora e na Secretaria de Cultura do município.