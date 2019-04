Região Bispo de Mogi celebra missa no Vaticano e se reúne com o Papa Celebração teve lugar no altar onde está sepultado o papa São João XXIII, que criou a diocese de Mogi das Cruzes em 1962

Por de Mogi 03 ABR 2019 - 23h56

Bispo de Mogi celebra missa no Vaticano e se reúne com o Papa Foto: Divulgação O bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, celebrou na manhã desta quarta-feira (3) missa na basílica de São Pedro na Cidade do Vaticano. A celebração teve lugar no altar onde está sepultado o papa São João XXIII, que criou a diocese de Mogi das Cruzes em 1962. Após a missa, dom Pedro Luiz participou da audiência pública com o Papa Francisco. O bispo diocesano estava acompanhado pelo padre Thiago Cosmo que realiza seus estudos de doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Carta Neste ano é a segunda vez que o Papa Francisco tem algum contato com a Diocese de Mogi das Cruzes. Em março, ele enviou uma carta dizendo que estava “profundamente entristecido” com o massacre na Escola Raul Brasil. Na ocasião, o telegrama do Papa foi enviado ao bispo e manifestava toda sua solidariedade. Na mensagem, ele desejou “conforto espiritual às famílias atingidas”. Diante da “abominável tragédia”, o Papa convidou a todos a promover a “cultura da paz com o perdão, a justiça e o amor fraterno, como Jesus nos ensinou”,disse na ocasião. O telegrama foi assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

Leia Também