Bloco "Libera o Alvará" reúne cerca de 320 pessoas em noite de celebração da OAB Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Eventos, realizou, nesta quinta-feira (12/02), mais uma edição do tradicional Bloco “Libera o Alvará”, reunindo aproximadamente 320 pessoas em uma noite marcada por alegria, confraternização e fortalecimento dos laços da advocacia local. O evento aconteceu no Boteco Mathias e integrou a programação especial em comemoração aos 50 anos da subseção.



Consolidado no calendário da advocacia suzanense, o bloco proporcionou um ambiente de integração entre advogados, advogadas, estudantes de Direito e amigos da classe, reafirmando a importância de momentos de convivência e união para além da rotina profissional.



A animação da noite ficou por conta do Grupo É da Vila e do cantor Anderson Cici, que garantiram o clima festivo e embalaram o público com muito samba e energia carnavalesca, tornando a edição deste ano ainda mais especial.



Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, o sucesso do evento demonstra a força da advocacia local e a relevância de iniciativas que promovam integração. “O ‘Libera o Alvará’ já se tornou um símbolo de união da nossa classe. Reunir cerca de 320 pessoas em uma noite de celebração mostra que a advocacia de Suzano é participativa, engajada e valoriza tanto o desenvolvimento profissional quanto os momentos de convivência”, destacou.