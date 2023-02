Boigues percorre Rio Tietê e esclarece sobre enchentes em Itaquá nos últimos dias

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), percorreu o Rio Tietê, no trecho dentro da cidade, para explicar os motivos para as enchentes que atingiram o município nos últimos dias.

O prefeito transmitiu ao vivo pelo facebook o percurso.

O prefeito afirmou que o escoamento da água no Rio Tietê está lento pois duas comportas na Barragem da Penha estão fechadas.

Boigues ainda cobrou do Governo do Estado ajuda para o desassoreamento do rio no trecho dentro da cidade.

“Toda chuva que cai no Alto Tietê passa por Itaquá. Tudo que cai em Santa Isabel, passar por aqui. Em Arujá também. Mogi, Suzano, Poá, toda essa água vai passar pela cidade”, explicou o prefeito.

Ele falou da grande quantidade de entulho, móveis, pneus e colchões descartados ao longo do rio e faz alerta.

“Isso pessoal (apontando para um colchão jogado na beira do rio) dificulta o escoamento da água, o que causa alagamentos nos bairros”, afirmou.

Ele comentou, por fim, das dificuldades de fazer o desassoreamento do rio.

“Aqui, para fazer o desassoreamento, é preciso colocar uma escavadeira em cima de uma balsa. E isso só conseguimos com ajuda do governo estadual, é um recurso muito alto”, disse.

Barragem

O DS informou no último sábado que o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) descartou a abertura da Barragem da Penha, conforme solicitado pelo Condemat na última quarta-feira.

Segundo explicou o DAEE, as comportas da barragem são fechadas quando o rio Tietê atinge a cota de 720 metros. E que a partir de 723 metros, a água escoa por cima das mesmas, “sendo assim, o fechamento das comportas não impede o fluxo total da água, ele apenas retém água até certo nível”.