Boigues se reúne com secretária e anuncia medidas para resolver enchentes

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, se reuniu na última segunda-feira com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e anunciou três medidas para conter as enchentes que atingem a cidade nas últimas semanas.

A primeira medida anunciada pelo prefeito é que será realizado um estudo da macro e microdrenagem de Itaquá para entender melhor os pontos de alagamentos e suas causas.

A segunda medida consiste no compartilhamento, entre o Governo do Estado e Prefeitura, das informações sobre a Barragem da Penha, para saber melhor do seu funcionamento.

Por fim foi anunciado o desassoreamento de todo o lote 4 do Rio Tietê, trecho que pertence a Itaquá.

Caso

Na última semana o prefeito anunciou que entraria na Justiça contra o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Segundo explicou Boigues, a Prefeitura pediu para que as comportas da Barragem da Penha fossem abertas, assim ajudando no fluxo de água do Rio Tietê e impedindo as enchentes na cidade.

Moradores dos bairros Vila Maria Augusta e Vila Japão são os mais atingidos. O DS esteve lá no último dia 22.

"Consegui levantar alguns móveis. Mas já perdi o guarda roupa e as vestimentas”, relatou a cozinheira Josefania Miguel, moradora da Vila Maria Augusta, ao DS durante visita ao local.

Ela contou que é desesperador ficar dentro da própria residência de galocha. “Ficamos esperando ajuda mas não dão suporte. Há um carro estacionado da Defesa Civil na lateral da rua. Mas não chegam a dizer o que será feito para ajudar os moradores”, comenta uma moradora