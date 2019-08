Bolsa Família: Alto Tietê registra 1,4 mil novas inscrições em 2019

O número de beneficiados pelo programa federal Bolsa Família cresceu 1,85% no Alto Tietê. Em janeiro deste ano, a região tinha 80.800 inscritos. Atualmente, o número subiu para 82.294, ou seja, um crescimento de 1.492 de novas inscrições. As informações das cidades estão disponíveis no portal da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania.

Mogi das Cruzes tem o maior número de beneficiados, com 26.345. Itaquaquecetuba é a segunda da lista, totalizando 17.184. Seguido de Suzano, com 12.663. As três registraram aumento, em comparação ao dado do primeiro ano do mês.

Além dos três principais municípios da região, Ferraz de Vasconcelos e Poá também aparecem na lista dos territórios do Alto Tietê, com o maior número de pessoas beneficiadas pelo programa federal. Os dados mostram que há 8.666 e 6.765, respectivamente.

Seguem a lista Arujá, com 3.941; Santa Isabel (2.104); Biritiba Mirim (1.940); Guararema (1.908); e Salesópolis (778).

Últimos meses

Se comparar dados de janeiro e julho, cinco cidades tiveram aumento e outras cinco cortes de beneficiados pelo programa federal.

O maior crescimento é de Mogi, com 731 novas inscrições. Seguido de Poá, totalizando 240; Suzano, com mais 187 beneficiados; Itaquá, que registrou mais 143 novos inscritos; e Guararema com 99.

Já em relação aos cortes, Ferraz configura como a primeira. Houve a eliminação de 173; Santa Isabel extinguiu 25; Salesópolis 21; Arujá cortou 18 e Biritiba Mirim extinguiu 15 inscrições, se comparar janeiro a julho - último censo divulgado pelo Ministério da Cidadania.