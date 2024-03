Bom Prato de Itaquá oferece almoço especial de Páscoa nos dias 29, 30 e 31 de março

O Bom Prato de Itaquaquecetuba vai oferecer um cardápio especial de almoço para comemorar a Páscoa. Nos dias 29, 30 e 31, as refeições serão servidas a partir das 10h30, atendendo preferencialmente aos idosos, e às 11h o público em geral. O almoço será oferecido ao preço tradicional de R$ 1.



No feriado, dia 29, sexta-feira da Paixão, o cardápio terá arroz com cenoura, feijão carioca, farofa de banana, bacalhoada, frango assado ao barbecue, salada camburi e rousone, além de pão de mel e pera como sobremesa.



No sábado de Aleluia, dia 30, o cardápio terá como prato principal feijoada, acompanhada por arroz branco, farofa de calabresa, couve e mexerica de sobremesa. Já no domingo de Páscoa, dia 31, o cardápio terá como prato principal peixada ao leite de coco e frango assado com mostarda e mel, arroz branco e feijão carioca de acompanhamento, nhoque ao sugo, saladas tropicália e coronel, além de bombom e maçã verde como sobremesa.



"Estamos felizes em comemorar a Páscoa com uma alimentação que tem um elevado valor nutritivo. A refeição também é uma forma de acolhimento e socialização", disse o secretário de Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura, Rolgaciano Fernandes.



A unidade do Bom Prato está localizada na rua Anchieta, 78 - Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, servindo diariamente 300 cafés da manhã e 1,3 mil refeições entre almoço e jantar. O café da manhã é servido das 7h às 9h, o almoço das 10h30 às 14h e o jantar das 17h às 18h.



"O Bom Prato tem um preço acessível e, por isso, conseguimos atender toda a população. Sabemos a importância do programa para Itaquá e a qualidade da alimentação que é oferecida", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.