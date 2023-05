Ação rápida de Bombeiros salva bebê em Guararema

Nesta quinta-feira (4), quando é comemorado o Dia Internacional do Bombeiro, o Corpo de Bombeiros de Guararema atuou no salvamento de uma bebê, Cecília, que estava engasgada.

A equipe do Sargento Moreira foi acionada às 9 horas para uma ocorrência na rua Américo Gonçalves Ferreira, no bairro D`Ajuda. Aos três meses de vida, uma bebê se engasgou e a mãe, Maria Eduarda da Silva, solicitou o socorro pelo número 193.

Ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os bombeiros rapidamente chegaram ao local e efetuaram o salvamento. A partir de uma manobra de desengasgo a menina voltou a respirar e foi socorrida com sucesso à Santa Casa de Misericórdia de Guararema, onde recebeu atendimento médico e mais procedimentos que desobstruíram completamente as vias aéreas.

A ação foi registrada pelas câmeras do Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema, que flagrou o Sargento Moreira segurando Cecília no colo durante o resgate.