Botujuru completa 307 anos e recebe ações do Bairro Feliz

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza, neste sábado (7), das 10 às 14 horas, mais uma edição do programa Bairro Feliz. O evento acontecerá no Cempre Professor José Limongi Sobrinho e faz parte das comemorações pelos 307 anos do bairro do Botujuru.

O Bairro Feliz leva atividades de lazer e serviços para os bairros da cidade, Nesta edição, cerca de 50 serviços estarão à disposição dos moradores da região. Além disso, a Sinfoniquinha e os grupos de teatro e de dança do Cempre também farão apresentações.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, coleta de papanicolau e exame de DST/Aids, além da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. A população também poderá fazer os cartões do Sistema Integrado de Saúde (SIS) e do Sistema Único de Saúde (SUS). Já monitores e alunos do Crescer oferecerão corte de cabelo, limpeza de pele e esmaltação de unhas.

O Bairro Feliz também oferecerá à população o serviço de emissão da primeira via de carteira de identidade para menores de 18 anos, uma parceria com a Polícia Civil. Para este serviço, os interessados deverão levar uma foto 3x4, o original e cópia da certidão de nascimento. O programa Emprega Mogi fará a emissão de Carteira de Trabalho. A iniciativa também receberá currículos. Já a OAB oferecerá orientação jurídica aos participantes.

A estrutura da Escola Mirim de Trânsito será um dos serviços disponibilizados à população pela Secretaria Municipal de Transportes. Também será oferecido um local para a confecção do Cartão SIM.

O Cempre Professor José Limongi Sobrinho fica na Avenida Felipe Sawaya, 595.

Botujuru

O bairro do Botujuru completou 307 anos nesta sexta-feira (6). A região vem recebendo diversos investimentos da Prefeitura de Mogi e o principal é a implantação do sistema de esgotamento sanitário, com coleta e tratamento de esgoto. São R$ 26 milhões de investimento, em um total de 45 quilômetros de redes e estações de bombeamento – os números incluem parte do distrito de Cezar de Souza. A previsão é de que a obra seja concluída no segundo semestre de 2018.

Os trabalhos têm 50,5% de seu cronograma concluído. Até o momento, já são 37 quilômetros de redes implantadas, 796 poços de visita e 2.667 ligações nas residências, além de 3,5 quilômetros de linhas de bombeamento e 460 metros de coletor-tronco. Ao todo, mais de 30 mil pessoas (no Botujuru e em Cezar) serão beneficiadas. Com o sistema, mais de 140 mil litros de esgoto deixarão de ser lançados por hora no Tietê, contribuindo para a despoluição do rio.

O bairro também receberá neste final de semana as ações do programa Cuida+Mogi, com serviços de manutenção urbana. Esta será a terceira edição realizada no bairro neste ano.