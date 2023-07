Briga termina com homem morto a golpes de facão e dois em estado grave em Mogi

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, Andrey Filippe Fernandes Doncev Claro recebeu dois golpes de facão, um no pescoço e um fatal na axila.

Um casal – que também é tratado como vítima no Boletim de Ocorrência - disse à Polícia que chegava a um terreno usado como estacionamento quando foi surpreendido pelo homem, que estava com dois facões e luvas.

Tudo aconteceu por volta das 20 horas. Segundo o relato, Andrey teria atacado o casal com os facões. A mulher de 36 anos e o homem de 48 anos entraram em luta corporal com a vítima. Eles, de acordo com o Boletim de Ocorrência, foram atacados e conseguiram pegar os facões do suspeito, desferindo os dois golpes.

Em seguida, o casal correu para uma pizzaria e pediu ajuda. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os vestígios de sangue deixados pelo local indicam que o homem pulou o muro do estacionamento e correu para casa.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a residência do homem. Ele foi encontrado morto em cima da cama. Com ele, foram encontradas as luvas e a bainha de um dos facões na cintura. Também foi encontrado um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada.

Uma perícia foi realizada no local e constatou que, além dos ferimentos fatais, o homem tinha um ferimento de bala na região do ombro direito.

As vítimas foram socorridas em estado grave para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. A arma, a cápsula deflagrada e os facões foram apreendidos. O caso foi registrado como homicídio consumado, duplo homicídio tentado e apreensão de objeto na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes e segue em investigação.

