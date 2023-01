Caio Cunha apresenta programa Mogi Cidade da Criança na Unesco

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, abriu nesta terça-feira (24) as apresentações do painel "Futuras Ciudades Mil de Unesco en América Latina, Caribe y el mundo", evento que faz parte do IX Encontro Internacional, Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, apoiado pela Unesco Mill Aliance – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizado em Havana, capital de Cuba.

A abertura oficial do encontro foi realizada pelo presidente de honra da União Nacional de Escritores e Artistas de Cuba, Miguel Barnet e pelo representante da Unesco para América Latina e Caribe, Felipe Chibas.

Durante o painel, Caio Cunha falou sobre iniciativas voltadas para a Educação, Cultura e Sustentabilidade e destacou o programa Mogi Cidade da Criança, uma política pública que envolve diversas áreas da administração municipal voltada para criar um município amigável à infância. O prefeito de Mogi das Cruzes e presidente do Condemat falou também dos desafios e das iniciativas da administração para desenvolver o município.

“Nosso objetivo foi sempre pensar a Mogi das Cruzes do futuro. Estamos planejando nossa cidade para os próximos 40 anos. É um desafio que nos motiva a trabalhar cada vez mais, pois, desta forma, entregamos uma cidade melhor e mais organizada”, destacou.

Participaram do evento os prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; de Guarulhos, Gustavo Henric, o Guti; Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale; e de Salesópolis, Vanderlon Gomes.

O congresso é promovido pelo Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing (CEACOM) da Faculdade de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), da Faculdade de Comunicação (FCOM) da Universidade de Havana (UH) e Província de Havana do Ministério da Cultura de Cuba e conta com o apoio da Unesco, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Uneac.