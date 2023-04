Caio Cunha vai a Brasília buscar mais recursos para Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, cumpriu agenda em Brasília nestas terça e quarta-feira para buscar mais recursos para a cidade e, como presidente do Condemat, apresentar pautas do Alto Tietê. Acompanhado do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz, do secretário de Habitação Carlos Lothar, do presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan, e do vereador Maurino José da Silva, já cumpriu agendas no Ministério das Cidades, na Secretaria de Mobilidade Urbana, no Ministério da Justiça e no Ministério dos Portos e Aeroportos.

Na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, a comitiva foi recebida pelo secretário Denis Andia. Durante o encontro, que aconteceu na sede do Ministério das Cidades, em Brasília, o prefeito apresentou um projeto para a melhoria das condições de circulação e de segurança nas proximidades de instituições de ensino.

O projeto, concebido pelo prefeito Caio Cunha, prevê a modernização da sinalização viária e da acessibilidade nas proximidades das escolas, em conjunto com outros investimentos voltados à segurança que estão sendo realizados, como a instalação de totens de segurança e a substituição de lâmpadas convencionais por equipamentos de LED, que melhoram a iluminação nos locais.

“A reunião foi bastante proveitosa e o secretário nacional considerou que o projeto está de acordo com as diretrizes, objetivos e políticas públicas da sua pasta e do Governo Federal. O projeto poderá ser desenvolvido em Mogi das Cruzes e, a partir da cidade, se tornará um modelo para todo o país”, disse Caio Cunha.

O prefeito lembrou que a melhoria da segurança nas escolas é uma prioridade da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Nas últimas semanas, a administração municipal criou um Grupo de Trabalho para vistoriar todas as unidades do município e identificar as vulnerabilidades das estruturas, conversar com a comunidade escolar para ouvir as demandas e planejar o treinamento para alunos e professores sobre os protocolos de segurança.

O trabalho da Ronda Escolar também foi intensificado e a Prefeitura também está investindo em ações de tecnologia e inteligência, com os procedimentos para a aquisição de um sistema de monitoramento de redes sociais e a contratação de sistema de monitoramento inteligente, cercas elétricas, agentes de monitoramento 24 horas e botão de pânico, para todas as escolas municipais.

Durante a reunião, o prefeito também apresentou a demanda de Mogi das Cruzes para a extensão do atendimento metropolitano até o distrito de Cezar de Souza. A medida é um pleito antigo da cidade para a melhoria da mobilidade urbana da região leste da cidade, facilitando também o acesso para quem trabalha ou estuda em São Paulo.

“A participação do Governo Federal nesta demanda é importante porque, a partir da Estação Estudantes, a linha férrea é de responsabilidade da MRS Logística, dentro de uma concessão federal. Assim, é fundamental o alinhamento do município, Governo do Estado e Governo Federal para que este benefício para a população de Mogi das Cruzes. Estamos empenhados nesta luta”, explicou Caio Cunha.

O prefeito destacou que o reforço no pedido de apoio ao secretário nacional é importante para que, tão logo a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos e a CPTM concluam os estudos sobre qual o melhor atendimento a ser implantado, haja o empenho do Governo Federal.

Habitação

A comitiva também foi recebida pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e pelo secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira. O assunto prioritário foi o cadastramento do município em programas habitacionais do governo federal com o intuito de que haja um alinhamento entre todas as partes e possa ser retomada na cidade a construção de moradias populares, em atendimento ao déficit habitacional do município.

Parceria com a Coca-Cola

O compromisso com sustentabilidade, tecnologia e inovação para garantir desenvolvimento de Mogi das Cruzes também fizeram parte da agenda. O prefeito Caio Cunha iniciou a conversa com a Coca-Cola para estabelecer uma parceria entre a Prefeitura e a empresa para a implantação de um projeto piloto no Brasil sobre a engenharia reversa de garrafas PET.

Condemat

Também presidente do Condemat, Caio Cunha foi recebido pelo ministro de Portos e Aeroportos Marcio França, a quem apresentou pautas do Alto Tietê, como o impacto do aeroporto de Guarulhos e a implantação de hidrovia para transporte de cargas.