Caio Cunha faz boletim de ocorrência contra fake news sobre presença em boate

Em duas publicações o prefeito comentou sobre o caso.

Na primeira publicação Caio Cunha gravou vídeo contando sobre a situação e comunicou que faria o boletim.

“Pessoal, estou aqui na Marginal Tietê indo até o Deic, mais em específico a Delegacia de Crimes Cibernéticos, para fazer um boletim de ocorrência, apresentar queixa contra uma fake news que estão espalhando nas redes sociais apontando a minha presença em um prostíbulo em Brasília”, disse o prefeito.

Ainda no vídeo, ele diz que há provas de que ele nunca esteve no local. Em outra postagem compartilhada ele comunica a realização do boletim.

“Disseminar notícias falsas é crime e configura um desserviço à população. A distribuição de desinformação ou boatos, como se fossem verdades, deve ser combatido ao rigor da lei”. Ele finaliza dizendo que é necessário checar a veracidade “dos fatos e a credibilidade da fonte que está noticiando”.

Caio Cunha ainda fala em motivação política por trás da fake news.

“Fica evidente a motivação pessoal e política por trás disso. Infelizmente não é a primeira vez. Serão acionados civil e criminalmente”, concluiu.

Ele finaliza dizendo que “esse tempo (de ir até o Deic) poderia ser utilizado para trabalho, mas tenho que ir fazer esse boletim contra fake news sobre mim”.

