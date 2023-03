Caio Cunha participa de evento da Frente de Prefeitos em Brasília

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, participou na segunda-feira (13) e na terça-feira (14) da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília/DF, da qual é vice-presidente de Inovação. O evento contou com as participações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

De Brasília, Caio Cunha destacou a importância da participação de Mogi das Cruzes.

“Os debates são fundamentais para a troca de experiências entre os municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes. As cidades colaboram com soluções para todo o Brasil e certamente Mogi das Cruzes está inspirando outros municípios”, disse o prefeito de Mogi.

Caio Cunha detalhou ainda pautas importantes, entre elas inovação, mobilidade urbana e educação, além de temas relevantes para que os municípios se desenvolvam e cresçam. “São dois dias de trocas intensas de vivências e também de uma busca conjunta por boas práticas e ações de desenvolvimento sustentável, neste trabalho contínuo por Mogi das Cruzes e região”.

Participantes

Mais de 520 inscritos, entre eles mais de 100 prefeitos, sendo 15 de capitais, participam da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília/DF, e debatem os desafios das médias e grandes cidades. Além de Lula e Alckmin, as discussões também tiveram as participações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.