Câmara arquivo cassação de Mamoru; vereador encaminhará denúncia ao MP

Por nove a nove (favor e contra), a Câmara de Itaquaquecetuba arquivou nesta terça-feira (26) denúncia que pedia a cassação do mandato do prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) e a abertura de uma investigação para apurar a transferência de serviços da CS Brasil para a Planalto Transportes.

Apesar do resultado, o vereador Armando Neto (Patriota) disse que encaminhará a denúncia ao Ministério Público (MP). "Infelizmente, por falta de um único voto a denúncia foi arquivada. Mas, acima de tudo, o importante foi que consegui gerar um debate sobre esse tema e agora o MP vai ter a oportunidade de fazer o que alguns vereadores impediram que fizéssemos", disparou após o término da sessão.

Para ser aberta a denúncia, eram necessários 10 votos (maioria absoluta), entretanto, como Neto era autor do texto, ele não pode votar, o que viabilizou a ala dos nove vereadores ligados ao prefeito Mamoru Nakashima, permitindo um empate e arquivamento com um placar de 9 a 9.

Votaram pela abertura do processo de cassação



Adriana Aparecida Feliz, Adriana do Hospital (PSDB); Carlos Alberto Santiago (PSD);

Cesar Diniz (PT do B); David Ribeiro (PPS); Edson Rodrigues (Podemos); Edvandro

Ferreira, Vandão Estouro (PSD); Élio de Araújo (PT do B); João Batista Pereira, Pelé da

Sucata (PSDB) e Valdir Ferreira da Silva, Valdir da Farmácia (PSD).

Votaram contra a abertura do processo de cassação



Alexandre Oliveira, Xandão (DS); Aparecida Barbosa da Silva (PTB); Arnô Ribeiro, Arnô

Cabeleireiro (PSDB); Celso Reis (PSDB); Luiz Otávio (PTB); Maria Aparecida, Cidinha

Assistente Social (PR); Roberto Carlos do Nascimentos, Carlinhos da Minercal (PSDB);

Roberto Letrista (PSDB) e Rolgaciano Fernandes (Podemos).