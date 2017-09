Câmara de Poá aprova contas da Secretaria da Saúde do governo Gian Lopes

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá e sua equipe apresentaram na manhã desta quarta-feira (27), durante audiência pública, na Casa de Leis, o Relatório de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2017. Na última segunda-feira (25), o documento já havia sido aprovado no Conselho Municipal de Saúde e demonstra a seriedade com que o setor vem sendo tratado no governo Gian Lopes.

Poá tem registrado grandes avanços na Saúde e, de acordo com o prefeito Gian Lopes (PR), novas ações serão implementadas. “Pegamos uma grande demanda e estamos trabalhando muito para melhorar o setor. Aos poucos estamos colocando a cidade nos eixos”, disse.

O Relatório de Prestação de Contas apresenta o montante e fonte dos recursos aplicados; auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada.

Segundo Marquinhos Indaiá, em apenas quatro meses na Atenção Básica foram registradas 17.568 atendimentos na Clínica Médica, 9.502 na Ginecologia, 9.356 na Pediatria e 15.944 consultas médicas (totalizando 52.370). No período ainda foi disponibilizado pela Saúde 16.712 atendimentos em especialidades como Angiologista, Cardiologista, Dermatologista, Endocrinologista, Geriatra, Infectologista, Neurologista, Oftalmologista, Otorrinolaringologista, Psiquiatra, Reumatologista e Urologista.

“Ainda é preciso ressaltar os atendimentos realizados por profissionais graduados, como assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos, totalizando 14.763 pessoas beneficiadas”, explicou Marquinhos Indaiá. Ele acrescentou que a Saúde tem recebido um olhar especial da administração municipal. “Fazer que o munícipe poaense tenha satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo. Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente”, completou.