Câmara de Poá recebe ofício sobre redução de salários e cadeiras

O vereador de Poá, Luiz Eduardo Oliveira Alves, presidente estadual do Podemos e da sigla na cidade, protocolou nesta sexta-feira (14), um ofício encaminhado ao presidente do Legislativo, David Araújo Campos, sobre estudos para a redução de cadeiras, bem como do salário do prefeito, secretário e vereadores.

De acordo com o ofício, os estudos seriam para a redução de 17 para 11 cadeiras no parlamento.

Segundo o vereador, aproximadamente 40% do orçamento anual da Prefeitura é proveniente dos pagamentos dos Impostos Sobre Serviço (ISS) com operações de leasing e cartões. Caso o banco seja transferido para a capital paulista, Poá perderá uma receita de cerca de R$ 157 milhões. Com a transferência da instituição Poá pode perder essa parcela da arrecadação anual.

Preocupado com o futuro financeiro e com a garantia de serviços básicos no município, o vereador quer que sejam realizados estudos a fim de planejar e gerenciar o contingenciamento.

“Precisamos estar preparados para o pode vir pela frente. Estamos falando da possível perda de R$157 milhões. Não podemos esperar chegar de braços cruzados, temos de ter um plano B, uma alternativa”, justificou.

O parlamentar levanta a questão diante da possibilidade da transferência de endereço do Banco Itaú para a capital paulista.

Edinho do Kemel também salientou a preocupação sobre a garantia de serviços de saúde, educação e segurança.

“Com esse prejuízo, serviços básicos ficariam prejudicados”, argumentou.