Câmara de Poá sedia neste sábado audiência pública sobre eleição do Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poá (CMDCA), por meio da comissão responsável pelo processo eleitoral para o Conselho Tutelar da Estância Hidromineral de Poá, gestão quadriênio 2020/2024, realiza neste sábado (17), às 10 horas, na Câmara de Vereadores, audiência pública para apresentar os candidatos ao cargo de conselheiro. A atividade deve contar com a participação de representantes do Ministério Público, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, representantes de entidades governamentais e não-governamentais e comunidade.



Durante o evento será abordado sobre o andamento do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar e os postulantes ao cargo de conselheiro terão a oportunidade de apresentar suas propostas para os presentes. No último dia 22 de julho, os candidatos, fiscais, entre outros, já haviam sido informados sobre as condutas que serão proibidas durante o período de campanha e no dia da votação (6/10/2019) e sobre a realização das audiências públicas, a primeira no dia 17 de agosto e a segunda no dia 2 de setembro, às 14 horas, na escola José Antonio Bortolozzo (Kemel).



Importante ressaltar que todo processo eleitoral é fiscalizado pelo Ministério Público, pela Comissão Organizadora e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Poá.



Eleição

O processo de eleição destina-se a eleger conselheiros tutelares e seus suplentes. Os requisitos necessários para candidatar-se ao cargo foram: reconhecida idoneidade moral, mediantes comprovação através de Certidão Negativa de antecedentes criminais das Justiças Estadual e Federal; comprovação de experiência profissional, não voluntária, de no mínimo dois anos em trabalho direto na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança, do adolescente ou da família; ter idade igual ou superior a 21 anos no ato da inscrição; residir no município de Poá nos últimos dois anos, com a devida comprovação; ter concluído o Ensino Médio até o ato da inscrição; estar em gozo de seus direitos políticos; não ter sido penalizado com destituição de Conselho Tutelar nos últimos cinco anos que antecedem a eleição.



O Conselho Tutelar será composto por cinco membros efetivos. Os conselheiros receberão, a título de pró-labore da função, o valor mensal de R$ 2 mil. Todos os candidatos regularmente inscritos que participarem do processo eleitoral e tiverem votos válidos a partir da 6ª colocação serão classificados como suplentes por ordem de votação.



Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, o Conselho Tutelar é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com atribuições definidas, em especial pelos artigos 136 e 137 da Lei Federal nº 8.069/90.